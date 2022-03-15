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Через 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну, – генерал США

Наталя Дуляба

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На думку колишнього командувача армії США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, через 10 днів у Росії вичерпаються можливості провадити активні бойові дії в Україні. Про це він заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC, пише Українська правда.

«Росія перейшла до війни на виснаження, як-то бомбардування по містах, вбиваючи мирних людей на дорогах. Їм бракує трьох ключових речей: їм бракує часу, їм бракує особового складу і, я вважаю, у них закінчуються боєприпаси. Приблизно через 10 днів – це моя оцінка – і за умови, що ми, Захід, не тільки продовжимо, але й посилимо наше постачання для українських сил, щоби вони мали змогу знищувати російську артилерію, армію й відбивати ракетні удари. Якщо ми це зробимо, то за 10 днів росіяни перетнуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активні бойові дії в цій війні. Насправді, почасти тут кожен діє наввипередки, тобто українцям треба зуміти вистояти до моменту, коли в Росії закінчаться можливості», – сказав Бен Годжес.

Генерал має на увазі, що в ході ведення війни є момент «кульмінації» (англійською –culmination point), до якого збройним силам потрібно досягти всіх стратегічних завдань і цілей.

Після цього будь-які дії, маневри та витрати будуть марними, бо не приноситимуть більшої користі, ніж передбачалось отримати за вкладені ресурси та кошти.

Якщо російській армії не вдасться досягти своїх запланованих цілей протягом наступних 10 днів, то, на думку Годжеса, будь-які подальші дії будуть надзвичайно збитковими й означатимуть фактичну поразку Росії.

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