Втрати росіян за 18 днів війни: 389 танків та 77 літаків

За 18 повних днів з початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 389 танків та 167 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
З 24 лютого до 14 березня загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ ‒ 64 од,
- засоби протиповітряної оборони ‒ 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки ‒ 617 од,
- кораблі /катер ‒ 3 од,
- цистерн з паливом ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8.
У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка