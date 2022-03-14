Втрати росіян за 18 днів війни: 389 танків та 77 літаків

За 18 повних днів з початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 389 танків та 167 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 14 березня загальні бойові втрати противника склали:

особового складу 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ ‒ 64 од,

засоби протиповітряної оборони ‒ 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки ‒ 617 од,

кораблі /катер ‒ 3 од,

цистерн з паливом ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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