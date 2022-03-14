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Втрати росіян за 18 днів війни: 389 танків та 77 літаків

Ольга Денисяка

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За 18 повних днів з початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 389 танків та 167 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 14 березня загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу 12 000 осіб,
  • танків ‒ 389 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ ‒ 64 од,
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 34 од,
  • літаків – 77 од,
  • гелікоптерів – 90 од,
  • автомобільної техніки ‒ 617 од,
  • кораблі /катер ‒ 3 од,
  • цистерн з паливом ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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