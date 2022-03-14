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Воєнний стан в Україні пропонують продовжити до кінця квітня

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня. Про це йдеться на сайті парламенту.

Проєкт закону передбачає продовження з 05:30 год. 26 березня 2022 року терміну дії воєнного стану ще на 30 днів, тобто до кінця квітня.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого.

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