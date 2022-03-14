Україна використовує систему розпізнання Clearview AI

Міністерство оборони України із суботи, 12 березня, почало використовувати систему розпізнавання обличь американської компанії Clearview AI, яка має доступ до бази з 10 млрд фото, 2 із яких – з мережі «ВКонтакте», пише Українська правда.

Американський стартап допомагає встановити особи російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

«Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах», – повідомив радник Clearview і колишній дипломат при президентах США Бараку Обамі та Джо Байдену Лі Волоскі.

Після того, як Росія вторглася в Україну, виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат надіслав Києву лист із пропозицією допомоги.

Ця база даних полегшить Україні ідентифікувати загиблих (навіть із пошкодженими обличчями) у порівнянні із встановленням особи за відбитками пальців.

У листі Тон-Тхата також сказано, що технологія Clearview може допомогти знайти родичів, виявити російських військових, розвінчати неправдиві дописи, пов’язані з війною, у соціальних мережах.

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