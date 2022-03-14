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У «Рава-Руській» затримали двох чоловіків, які за хабар хотіли виїхати з країни

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку, які за хабар хотіли виїхати з України. Про це йдеться у Facebook ДПСУ.

У повідомленні йдеться, що 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.

Військовослужбовці Держприкордонслужби не погодились на жодну з пропозицій, а ухилянтів-хабародавців передали Нацполіції.

Нагадаємо, через війну, яку почала Росія, в Україні заборонили виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

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