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У Бердянську росіяни викрали священника ПЦУ

Ольга Денисяка

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У помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська провели обшук, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку. Про це з посиланням на вірян храму повідомляє Укрінформ.

Як стало відомо, зранку будинок священника оточили люди з автоматами, провели обшук, нічого не знайшли, арештували отця Олега та вивезли у невідомому напрямку.

Дружині з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.

Як було відомо, перші загрози на мобільний телефон священник Олег почав отримувати ще під час боїв за Бердянськ. Священник оприлюднив скрін із перепискою з ворогом на своїй сторінці у Фейсбуці (сторінка наразі недоступна, скрін переписки додаємо).

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