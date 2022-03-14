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Скільки російських літаків збили за 13 березня

Андрій Котенський

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Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

На одному із стратегічних напрямків Київщини група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. Поки наші винищувачі вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях. Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника.

Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.

Є гарна новина і від оперативного командування «Північ», чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів!

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