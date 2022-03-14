Російські дипломи більше не визнаватимуть за кордоном – AACSB

Асоціація з розвитку бізнес-шкіл AACSB спільно з іншими асоціаціями не визнаватиме дипломи про освіту, видані російськими вищими навчальними закладами, пише Європейська правда.

«Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років співпрацювали та підтримували учасників наших глобальних мереж, опинилися у безпрецедентному та вкрай складному становищі через рішення та дії свого уряду.

Тим не менш, ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність щодо членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл).

Ці асоціації вирішили зупинити акредитацію всіх університетів із Росії через війну, яку вона розв’язала в Україні.

«Ми глибоко стурбовані стрімко наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну, і ми сповнені рішучості підтримувати наші українські бізнес-школи та їхніх співробітників, викладачів та студентів у їхньому захисті свого способу життя та суверенітету», – повідомили у AACSB.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.