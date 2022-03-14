ОСТАННІ НОВИНИ

Російські дипломи більше не визнаватимуть за кордоном – AACSB

Андрій Котенський

|

Асоціація з розвитку бізнес-шкіл AACSB спільно з іншими асоціаціями не визнаватиме дипломи про освіту, видані російськими вищими навчальними закладами, пише Європейська правда.

«Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років співпрацювали та підтримували учасників наших глобальних мереж, опинилися у безпрецедентному та вкрай складному становищі через рішення та дії свого уряду.

Тим не менш, ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність щодо членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл).

Ці асоціації вирішили зупинити акредитацію всіх університетів із Росії через війну, яку вона розв’язала в Україні.

«Ми глибоко стурбовані стрімко наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну, і ми сповнені рішучості підтримувати наші українські бізнес-школи та їхніх співробітників, викладачів та студентів у їхньому захисті свого способу життя та суверенітету», – повідомили у AACSB.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів