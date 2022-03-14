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РФ завдала Україні збитків вже на 120 мільярдів доларів, – Мінекономіки

Ольга Денисяка

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Станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає Українська правда.

Він додав, що сума збитків зростає щодня з продовженням воєнних дій. Міністерство економіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією у квітні.

«Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки тільки тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підвести проміжні підсумки березня і тоді називати певні цифри», – розповів Кудін.

Він зазначив, що Мінекономіки рахує збитки від бойових дій в Україні за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також рахує шкоду, завдану інфраструктурі країни.

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