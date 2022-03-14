Оприлюднили заплановані на 14 березня гуманітарні коридори

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 14 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

Гуманітраний конвой із міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.

Із сіл Богданівка та Нова Богданівка Київської області у напрямку міста Бровари (Нова Богданівка – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

Із села Бобрик Київської області у напрямку міста Бровари (Бобрик – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

З міста Гостомель (військове містечко) Київської області до міста Білогородка (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білгородка – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Шпитки, Михайлівка-Рубежівка, Буча, Гостомель).

З селищ Немішаєве та Ворзель Київської області до міста Білогородка (Немішаєве – Березова – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білгородка). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка, Гнатівка, Гореничі, Стоянка, Мила, Мрія, Червоний Хутір, Мих.Рубежівка, Ворзель поворот на санаторій «Україна» вул. Різдвяну, Немешаево ЖД переїзд «Різдвяний залізничний» зупин. Парк «Вічної Слави» Немешаєве пункт збору вул. Богдана Хмельницького вул. Яковенка до перехрестя вул. Центр. пункт збору.

Із селища Дмитрівка Київської області до міста Білогородка (Дмитрівка – Гнатівка – Міла – Петрушки – Білогородка). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка).

З міста Сєверодонецьк Луганської області до міста Слов’янська Донецької області (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ (через Бахмух)

З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов’янськ).

Із селища Горське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ).

З міста Новоайдар Луганської області до міста Слов’янськ Донецької області (Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ).

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