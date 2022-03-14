Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 14 березня

«Укрзалізниця» продовжує евакуйовувати мирних мешканців, які опинились в зонах бойових дій та рятуються від війни. Про це йдеться у Facebook перевізника.

Графік евакуаційних рейсів на 14 березня:

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;

16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов’янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

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