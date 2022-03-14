Окупанти знову пошкодили електропостачання Чорнобильської АЕС

Російські окупанти зноу пошкодили лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Напередодні ремонтна бригада Укренерго відремонтувала її. Про це йдеться у Facebook Укренерго.

Вчора, 13 березня, ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич.

Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження.

«Укренерго» наголошує, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення.

Також від лінії, що живлять атомну станцію, залежить електропостачання мешканців міста Славутич. Тому безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад «Укренерго» до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи в цілому. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, що можуть стати її жертвами.

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