Німеччина більше не повідомлятиме про поставки зброї Україні

В уряді Німеччини заявили, що з міркувань безпеки більше не надаватимуть даних про військову допомогу Україні. Про це у понеділок, 14 березня, повідомляє інформагенція AP з посиланням на заяву урядового речника Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), пише DW.

За його словами, «задля запобігання ризикам у галузі безпеки», ФРН більше не розголошуватиме інформацію ні про зброю, ні про шляхи постачань.

Прессекретар міністерства оборони Арне Коллац (Arne Collatz) додав, що «метою російських агресорів є перерізання шляхів постачання Україні та ускладнення захисту», а тому ФРН не хоче «сприяти цьому».

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що відомство відключило онлайн-камери на автомагістралях країни з міркувань безпеки.

Разом з іншими країнами НАТО Німеччина активізувала постачання зброї в Україну, хоча тривалий час відмовлялася це робити. Після нападу Росії на Україну 24 лютого уряд Німеччини змінив свою позицію.

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