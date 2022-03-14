НБУ вже зібрав на армію та гумдопомогу майже 12 мільярдів гривень

Станом на 14 березня на спецрахунки, які Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та збору гуманітарної допомоги, загалом було перераховано понад 11,8 мільярдів гривень. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні та від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Станом на 14 березня на спецрахунок для допомоги Армії майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн.

Наразі з отриманих на спецрахунок коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 097,4 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн).

Водночас на рахунок для гуманітарних потреб станом на 14 березня загалом було перераховано 257,6 млн грн в еквіваленті. Понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 257,6 млн грн.

Підтримати Збройні Сили України можна за цим посиланням. Перерахувати кошти на гумдопомогу можна тут.

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