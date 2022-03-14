На Львівщині попереджають про шахрайську схему збору грошей на армію

Мешканців Львівщини попередили про схему, коли шахраї телефонують нібито від імені представників Львівської обласної військової адміністрації і просять перерахувати гроші на армію. Про це йдеться в Телеграм Львівської ОВА.

У повідомленні йдеться, що вже зафіксовано випадки, коли шахраї телефонують з невідомих номерів і представляються іменем заступника голови ЛОВА Юрія Бучка з проханням перерахувати кошти для потреб армії. Надають конкретні номери банківських рахунків. Про ці незаконні дії вже повідомили СБУ у Львівській області. Вони вживають необхідні заходи.

«Ні Львівська обласна військова адміністрація, ні жоден посадовець не проводять збір коштів на особисті рахунки», – наголошують в адміністрації.









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У Львівській ОВА просять не вестись на такого роду шахрайські дії, бути пильними та про такі випадки одразу інформувати правоохоронців. Також наголошують, що збір для підтримки ЗСУ йде лише через офіційний рахунок БФ «Крила надії».

Реквізити для допомоги:

UA733052990000026007011001168 – для переказів у гривнях.

https://www.liqpay.ua/checkout/i92692777102 – для переказів з будь-якої точки світу і по Україні.

Реквізити у валюті:

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

USD – IBAN UA823052990000026000021013778

EUR – IBAN UA503052990000026006021006875

Призначення платежу – «допомога армії».

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