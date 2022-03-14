Генсек ООН не назвав війну в Україні війною

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії в Україні та провести «серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права», пише Українська правда.

«Україна горить і знищується на очах усього світу. Ця трагедія має припинитися. Нам потрібне негайне припинення бойових дій та серйозні переговори, що ґрунтуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права», – каже Гутерріш.

При цьому він не став уточнювати, яка саме країна знищує Україну, судячи з його твіту, про Росію не йдеться. Також замість слова «війна» він вирішив використати поняття «трагедія».

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