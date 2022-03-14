Французький активіст захопив віллу дочки Путіна у Біарріці

У французькому місті Біарріц місцевий активіст П’єр Афнер проник на віллу дочки Путіна «Альта Міра», змінив там замки і заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців, пише Українська правда із посиланням на The Insider.

Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати. Видання публікує відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

Згідно з реєстром нерухомості Франції, з яким ознайомився The Insider, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана Кирилу Шамалову, чоловіку Тихонової, пише видання.

Вілла Шамалова – не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці.

Є в Біарріці і третя вілла, пов’язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

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