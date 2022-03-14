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«Дістанемо з-під землі кожного»: оприлюднили імена російських пілотів, які бомблять міста

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України. Про це йдеться на сайті розвідки.

«Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!», – наголосили в розвідці.

Окрім імен і посад, розвідка оприлюднила номери мобільних телефонів, пошти, фото або сторінки у соцмережах деяких пілотів. Повний перелік – за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ оприлюднили імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні. Детальніше –тут.

Згодом розвідка оприлюднила список імен танкової бригади окупаційних військ Росії, що бере участь у вторгненні в Україну. Повний перелік імен доступний за цим посиланням. Імена окупантів, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України тут.

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