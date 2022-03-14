Держдеп США побачив ознаки готовності РФ до «серйозних» переговорів

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман заявила, що у Росії з’явилися певні «ознаки готовності до серйозних переговорів» з Україною. Про це вона заявила в інтерв’ю Fox News, передає Інтерфакс Україна.

«Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів», – сказала вона.

Вона стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву. Проте, зазначила заступник держсекретаря, наразі «ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами».

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