Через обстріли в Харкові впав чотириповерховий будинок

14 березня в центрі Харкова внасліок авіаудару було зруйновано чотириповерховий будинок. Про це йдеться у Facebook ДСНС України.

«В центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку без послідуючого горіння», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Підрозділи ДСНС проводять пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки.

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