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Військовий відеоконцерт для медпрацівників України

Андрій Котенський

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В Україні створили відеоконцерт на підтримку українських медпрацівників, які сьогодні рятують життя наших громадян і боронять країні на медичному фронті.

У проєкті взяли участь близько 40 українських знаменитостей – музикантів, телеведучих, радіоведучих, акторів та актрис. Кожен з них зробив свій внесок у відеоконцерт – або висловив підтримку медикам.

Серед учасників проєкту: Святослав Вакарчук, MONATIK, Юлія Саніна (The HARDKISS), Артем Пивоваров, Віктор Павлік, Олександра Заріцька (KAZKA), Руслана, Наталія Могилевська, Олег Собчук (СКАЙ), Христина Соловій та багато інших.

«Медпрацівники – справжні герої України. Цей відеоконцерт – подяка їм за все, що вони роблять для нашої країни в ці найскладніші часи. Українські зірки своїми звертаннями та піснями щиро підтримують всіх лікарів, хто зараз рятує життя», – зазначив один із авторів ідеї Павло Шилько.

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