В Україні з 24 лютого вбили трьох журналістів

Фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни. Більшість нападів скоїли російські сили, частину нападників поки не встановлено, повідомила 13 березня Радіо Свобода Марія Орджонікдзе, керівниця фонду, базованого в Лондоні.

До фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать:

– вбивства трьох журналістів (журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).

–10 замахів на вбивство (постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська; двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ; два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень; російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня, в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок того удару були ще постраждалі.

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