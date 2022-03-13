Україна збила нові російські літаки

Авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по скупченнях ворожої техніки та живої сили, рашистських окупантів, а також збивати у небі російські літаки, повідомляє командування Повітряних Сил України.

Впродовж 12 березня Україна знищила:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Також є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

Водночас повідомляється, що росія також атакувала кілька військових об’єктаів Повітряних Сил України. Три крилаті ракети рашистів було перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі.

Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

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