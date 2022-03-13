Україна впроваджує план підтримки посівної кампанії

Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів та впроваджує план підтримки посівної кампанії. Про це під час звернення до українців повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Відтак уряд заборонив або обмежив експорт пшениці, гречки, м’яса, яєць олії, цукору тощо.

Водночас Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо.

«Вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів», – повідомив Денис Шмигаль.

На думку прем’єр-міністра, це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.