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Україна скасує акциз на пальне і домовляється про зовнішні поставки палива

Андрій Котенський

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Уряд веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю в Україну. Про це під час звернення до українців повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, наразі напрацьовуються нові логістичні ланцюги постачання пального до України.

Водночас для покращення забезпечення автомобільним пальним Уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

«Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати», – повідомив Денис Шмигаль.

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