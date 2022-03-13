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У Львові шукають волонтерів-фармацевтів

Ольга Денисяка

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У Львові шукають волонтерів, які працюватимуть з партіями медикаментів гуманітарної допомоги. Про це повідомив керівник добровольчого формування Залізничного району територіальної оборони Львова Ігор Васюник у Facebook.

Пункт збору гуманітарної допомоги отримує зараз багато ліків. Тому потребує фармацевтів, які працюватимуть із партіями медикаментів.

Зокрема, зараз також потрібен координатор, який підбере команду та налагодить роботу медичної програми: прийом та розподіл ліків.

 Що треба робити:

  1. Формувати замовлення від партнерів з-за кордону та України;
  2. Організувати прийняття медичної гуманітарної допомоги;
  3. Координувати сортування ліків;
  4. Створити та постійно оновлювати базу отримувачів допомоги;
  5. Формувати заявки від отримувачів та комунікувати з ними.
  6. Купувати в місцевих аптеках ліки за кошти Благодійного Фонду;
  7. Вести звіт по програмі.

Локація – Львів, район вул. Стрийська- Наукова, Володимира Великого.

Усіх, хто зголоситься допомогти, просять писати повідомлення сюди.

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