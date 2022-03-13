У Львові шукають волонтерів-фармацевтів

У Львові шукають волонтерів, які працюватимуть з партіями медикаментів гуманітарної допомоги. Про це повідомив керівник добровольчого формування Залізничного району територіальної оборони Львова Ігор Васюник у Facebook.
Пункт збору гуманітарної допомоги отримує зараз багато ліків. Тому потребує фармацевтів, які працюватимуть із партіями медикаментів.
Зокрема, зараз також потрібен координатор, який підбере команду та налагодить роботу медичної програми: прийом та розподіл ліків.
Що треба робити:
- Формувати замовлення від партнерів з-за кордону та України;
- Організувати прийняття медичної гуманітарної допомоги;
- Координувати сортування ліків;
- Створити та постійно оновлювати базу отримувачів допомоги;
- Формувати заявки від отримувачів та комунікувати з ними.
- Купувати в місцевих аптеках ліки за кошти Благодійного Фонду;
- Вести звіт по програмі.
Локація – Львів, район вул. Стрийська- Наукова, Володимира Великого.
Усіх, хто зголоситься допомогти, просять писати повідомлення сюди.
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Ольга Денисяка