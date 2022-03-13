У Львові шукають волонтерів-фармацевтів

У Львові шукають волонтерів, які працюватимуть з партіями медикаментів гуманітарної допомоги. Про це повідомив керівник добровольчого формування Залізничного району територіальної оборони Львова Ігор Васюник у Facebook.

Пункт збору гуманітарної допомоги отримує зараз багато ліків. Тому потребує фармацевтів, які працюватимуть із партіями медикаментів.

Зокрема, зараз також потрібен координатор, який підбере команду та налагодить роботу медичної програми: прийом та розподіл ліків.

Що треба робити:

Формувати замовлення від партнерів з-за кордону та України; Організувати прийняття медичної гуманітарної допомоги; Координувати сортування ліків; Створити та постійно оновлювати базу отримувачів допомоги; Формувати заявки від отримувачів та комунікувати з ними. Купувати в місцевих аптеках ліки за кошти Благодійного Фонду; Вести звіт по програмі.

Локація – Львів, район вул. Стрийська- Наукова, Володимира Великого.

Усіх, хто зголоситься допомогти, просять писати повідомлення сюди.

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