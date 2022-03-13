Шмигаль закликає українців повертатися до роботи

Прем’єр-міністр України закликав українців повертатися до роботи, аби підтримувати економічний фронт держави. Про це під час звернення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, незважаючи на всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери – ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра. Тому перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги.

«Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу — працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій — відновлюйте діяльність. Ви — частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи! Разом ми переможемо! – сказав Денис Шмигаль.

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