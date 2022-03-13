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Садовий закликав міжнародні організації допомогти Львову з переселенцями

Ольга Денисяка

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місту потрібні мобільні центри для тимчасового перебування вимушено переміщених осіб – з обладнаними в них санвузлами та пунктами харчування. Також мерія дала запит на швидкісне будівництво спеціальних будиночків, передає пресслужба Львівської міської ради.

Наразі Львів, за словами мера, є найбільшим центром для тимчасово переміщених українців у світі, тож потребує допомоги світової спільноти.

«Нам потрібна дуже серйозна допомога від міжнародних організацій. Ми вже зараз дивимось на локації у Львові, де можна буде вибудовувати мобільні центри, де люди зможуть жити, де можна буде приготувати їсти, де будуть санітарні умови. Також ми дали запит на будиночки, які швидко будуються, щоб можна було їх у Львові розміщувати», – зазначив міський голова.

Також Андрій Садовий розповів про співпрацю Львова з іншими міста України та Польщі:

«Маємо хорошу координацію з мерами по Львівській області, по заходу України. Мав вчора розмову з усіма мерами польських міст – це 200 бургомістрів. Вони також дуже багато допомагають, хоч Краків і Варшава вже просто не можуть більше приймати. Ми всім допомагаємо, хто приїздить, максимально віддаємо свій ресурс. Тож потрібно, щоб нам більше допомагали продуктами харчування і ресурсами, бо люди з хати останнє виносять та віддають. Такі реалії нашого життя на сьогодні», – акцентував міський голова.

Ще тиждень тому мер міста Андрій Садовий заявляв, що Львів став прихистком для 200 тис. людей, які переїхали до міста через бомбардування і ракетні обстріли російських військових. Місто опинилося на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

Нагадаємо, у Львові діють 7 координаційних центрів, куди вимушено переміщені особи можуть звернутись, аби зареєструватись, отримати тимчасове поселення та іншу необхідну допомогу.  Люди з інших областей можуть отримати інформацію за такими номерами телефонів:

  • надати будь-яку допомогу для центру: 0962328193;
  • для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги: 0684147963;
  • для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги: 0971821860;
  • для тих, хто потребує притулку: 0973474459;
  • для вирішення транспортних питань: 0962328058;

Також в межах Львівщини можна телефонувати за коротким номером 112. Якщо на території інших областей чи з-за кордону – 032 259 60 31.

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