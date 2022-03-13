Росія вже скинула на Маріуполь сотню авіабомб: загинуло понад 2 тисячі мешканців

На Маріуполь, що на Донеччині, російські окупанти скинули вже близько 100 авіабомб. Внаслідок цього загинули 2187 маріупольців. Про це йдеться на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram.

Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку ворожих військ. Відтак за останні 24 години місто перенесло щонайменше 22 бомбардування. Загалом вже близько сотні авіабомб упали на Маріуполь.

«Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є, – життя мирних маріупольців», – йдеться у повідомленні.

У неділю, 13 березня, обстрілу зазнав житловий сектор на перетині проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру «Савона». Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету.

У міськраді підрахували, шо станом на сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ. Причому найбільша загроза для 400 тисяч мешканців міста, заблокованих у Маріуполі, йде саме з неба.

«Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні», – наголосили у мерії.

Водночас влада Маріуполя стурбована закінченням провізії та води у місті. Також немає світла, тепла, майже відсутній мобільний зв’язок.

При цьому у мерії додали, що українські захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч.

«Маріуполь поранений, пошматований шрамами війни, але не зламаний продовжує триматись. Маріуполь – це Україна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Маріуполь нещадно обстрілюють окупаційні війська вже два тижні поспіль. Так 9 березня російська авіація знищила пологовий будинок у центрі Маріуполя та дитячу лікарню. Внаслідок авіанальоту загинули три людини, в тому числі й маленька дівчинка. Ще 17 – дістали поранення.

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Фото: REUTERS