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Росія атакувала Святогірську Лавру

Андрій Котенський

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Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці, повідомляє церква московського патріархату.

За даними Spravdi, авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з’єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської Лаври.

Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.

Декілька поранених відвезли до госпіталю м. Святогірська, решті надано допомогу в середині Лаври. Загиблих, на щастя, немає.

У ніч на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.

Нині у Святогірській Лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10 000 осіб.

Керівництво Лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань.

Довідково: Свято-Успенська Святогірська лавра УПЦ – монастир у Святогірську (Донецька область). Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця (так звані Святі гори).

Окрім наземних будівель, має крейдяні печери.

Перші письмові згадки про цей монастир датуються 1526 р.

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