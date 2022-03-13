Путін обіцяє найманцям з Сирії та Лівії до 600 доларів за місяць війни в Україні

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії, а також веде підготовку бойовиків з Лівії. Про це на своїй сторінці повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Українські розвідники інформують, що Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії.

«Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази «Чкаловский», Московська обл.», – йдеться в повідомленні.

В управлінні зазначають, що впродовж останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії. Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про підготовку РФ найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

У Росії обіцяють виплачувати іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 доларів.

Раніше про вербування РФ військових в Сирії повідомляло американське ЗМІ. За їх даними, окупанти пропонували сирійським добровольцям від 200 до 300 доларів.

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