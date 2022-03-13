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Путін не демонструє наміру припинити війну, – Макрон

Ольга Денисяка

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Президент Росії Володимир Путін не виявив зацікавленості в тому, щоб зупинити неспровоковане вторгнення РФ в Україну під час розмови зі своїми європейськими колегами. Про це з посиланням на офіс президента Франції, повідомляє Радіо Свобода.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Путіна припинити бої і погодитися на негайне припинення вогню під час тристоронньої розмови з Путіним 12 березня.

Офіс Макрона заявив, що Путін не продемонстрував наміру припиняти війну, яка, за оцінками, забрала сотні, якщо не тисячі, життів мирних жителів і спричинила масову міграційну кризу в Європі.

Під час розмови президент Франції звинуватив Путіна у «брехні» за заяви, що українські сили нібито порушили права людини, повідомляє офіс Макрона.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив, що підняв питання про «злочини Росії проти мирного населення» під час своєї розмови з Макроном і Шольцом. Вони також обговорили перспективи миру з Москвою.

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