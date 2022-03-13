ОСТАННІ НОВИНИ

Під час бомбардування Миколаєва загинули 9 людей, – ОВА

Ольга Денисяка

|

Зранку 13 березня росіяни завдали авіаудару по Миколаєву. За попередньою інформацією, внаслідок бомбардування загинули 9 людей. Про це в Телеграм заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«9 людей загинуло внаслідок бомбардування. Миколаїв», – повідомив Кім.

Водночас у поліції зазначили, що 13 березня вранці в Миколаєві була зруйнована будівля одного з цехів заводу, а в місті Баштанка обстріляли житлові будинки.

«Ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. У результаті виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. У м. Баштанка авіаобстріл здійснено по житловим будинкам. Кількість потерпілих наразі встановлюється», – йдеться в повідомленні.


За обома фактами воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».  Наразі поліцейські документують наслідки авіаобстрілів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів