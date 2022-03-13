Під час бомбардування Миколаєва загинули 9 людей, – ОВА

Зранку 13 березня росіяни завдали авіаудару по Миколаєву. За попередньою інформацією, внаслідок бомбардування загинули 9 людей. Про це в Телеграм заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«9 людей загинуло внаслідок бомбардування. Миколаїв», – повідомив Кім.

Водночас у поліції зазначили, що 13 березня вранці в Миколаєві була зруйнована будівля одного з цехів заводу, а в місті Баштанка обстріляли житлові будинки.

«Ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. У результаті виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. У м. Баштанка авіаобстріл здійснено по житловим будинкам. Кількість потерпілих наразі встановлюється», – йдеться в повідомленні.



За обома фактами воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни». Наразі поліцейські документують наслідки авіаобстрілів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.