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Павло Ткачук: «Вибухи ворожих ракет вже й на Львівщині. Загарбники несуть руйнування та занепад всюди»

Оксана Попович

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Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук про ниці методи війни з боку росії та головну зброю українського народу:

«18 день підступної воєнної агресії проти України з боку росії…

Вибухи ворожих ракет вже й на Львівщині. Загарбники несуть руйнування та занепад всюди, куди може дотягнутись їхня зброя.

Терор, залякування, брехня, невігластво – головні інструменти в руках кремлівських окупантів. Бо, не маючи честі та зазнаючи величезних втрат на всіх фронтах, вони взмозі діяти лише за своєю антилюдською сутністю.

Але ця ворожа тактика нам вже відома. Ми знаємо, як їй протидіяти й ефективно нищити окупантів у всіх вимірах.

Головна наша зброя – єдність! Головна наша мета – Перемога! І вона близько! Слава Україні!»

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