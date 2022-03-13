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Окупанти розстріляли журналіста The New York Times в Ірпені

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, в Ірпені російські військові розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як зазначив очільник київської поліції, російські війська цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства РФ в Україні.

«Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився  життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – зазначив Нєбитов.

Правоохоронець також повідомив, що ще один журналіст – поранений. Наразі потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.

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