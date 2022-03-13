На Львівщині затримали сепаратиста, який намагався втекти до ЄС

На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Порушника, який хотів незаконно перетнути кордон з Польщею затримав патруль відділу «Смільниця.

У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше служив в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий.

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