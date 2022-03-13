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Данілов повідомив, на кого Росія може напасти після України

Ольга Денисяка

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Литва стане наступною країною, яку матиме бажання захопити Росія, в разі ймовірної перемоги у війні з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов із посиланням на дані української розвідки, пише Радіо Свобода.

«Те, що ми розуміємо і те, що дає наша розвідка: мова на сьогодні йде про Литву. Російська Федерація не збирається зупинятись. Вони мають наступну мету – якщо у них буде перемога, не дай боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва. Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть добратися до Польщі», – заявив Данілов в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

За його словами, розвиток подій залежатиме від того, як поводитиметься НАТО.

«Сьогодні поведінка НАТО трохи дивна. Вони вважають, що їх обійде ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, які розташовані на європейському континенті», – сказав Данілов.

Звертаючись до НАТО, він сказав: «Не маєте бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю для того, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, про що ми сьогодні просимо».

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