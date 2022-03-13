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Біля консульства США в Іраку впали ракети

Ольга Денисяка

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В Іраку в районі консульства США, аеропорту та телестанції «Курдистан 24» у місці Салах-ед-Дін в Ербілі впали ракети. Ймовірно, їх випустили з Ірану. Інформації про загиблих наразі немає. Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на місцеві іракські ЗМІ, передає hromadske.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет і додав, що незрозуміло, чи було ціллю консульство США чи міський аеропорт. За даними Іракського інформаційного агентсва (INA), під час атаки було чути п’ять вибухів.

Міністр охорони здоров’я Курдистану заявив, що після нападу повідомлення про постраждалих чи загиблих не надходили.

На відео з місця події, розміщеного у соціальних мережах, видно кілька потужних вибухів. Журналіст «Курдистан 24» повідомив, що обстрілами пошкоджені офіси і студія телекомпанії в Ербілі.

Наразі точно не зрозуміло, хто саме запустив ракети. Останніми днями Іран пригрозив помститися за загибель двох офіцерів «Корпусу вартових ісламської революції» внаслідок ймовірного ізраїльського авіаудару в Сирії минулого тижня.

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