В уряді хочуть скасувати акциз і знизити ставку ПДВ на пальне

Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які допоможуть уникнути дефіциту пального на автозаправних станціях та стримати підвищення вартості ресурсу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Перша віцепрем’єр-міністрка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках – збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-Західній Європі (NWE). Це дасть змогу мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та РФ на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», – розповіла перша віцепрем’єрка.

Відповідно зміна формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (за формулою розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам невигідно).

Водночас таке рішення призвело би до зростання ціни, чого уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром. Тому прийняли ще одне рішення – подати до Верховної Ради законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшить розмір податків, які донедавна становили більше половини роздрібної ціни.

«Обидва рішення наберуть чинності одночасно. Нову формулу почнемо застосовувати, тільки-но Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте», – пояснила Юлія Свириденко.

Міністерка нагадала, що подібні рішення раніше ухвалили в Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Також перший віцепрем’єр-міністр запевнила, що влада й надалі уважно стежитиме за ситуацією на світовому ринку пального й коригуватиме ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), тільки-но вони зменшаться.

«Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизпалива», – додала міністерка.

Станом на 11 березня середні ціни на пальне в Україні становили: бензин A-95+ – 37,10 грн за літр, A-95 – 35,47 грн за літр, A-92 – 34,58 грн за літр, дизпаливо – 34,65 грн за літр, автогаз – 18,83 грн за літр.

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