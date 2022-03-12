ОСТАННІ НОВИНИ

В уряді хочуть скасувати акциз і знизити ставку ПДВ на пальне

Оксана Попович

|

Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які допоможуть уникнути дефіциту пального на автозаправних станціях та стримати підвищення вартості ресурсу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Перша віцепрем’єр-міністрка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках – збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-Західній Європі (NWE). Це дасть змогу мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та РФ на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», – розповіла перша віцепрем’єрка.

Відповідно зміна формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (за формулою розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам невигідно).

Водночас таке рішення призвело би до зростання ціни, чого уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром. Тому прийняли ще одне рішення – подати до Верховної Ради законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшить розмір податків, які донедавна становили більше половини роздрібної ціни.

«Обидва рішення наберуть чинності одночасно. Нову формулу почнемо застосовувати, тільки-но Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте», – пояснила Юлія Свириденко.

Міністерка нагадала, що подібні рішення раніше ухвалили в Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Також перший віцепрем’єр-міністр запевнила, що влада й надалі уважно стежитиме за ситуацією на світовому ринку пального й коригуватиме ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), тільки-но вони зменшаться.

«Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизпалива», – додала міністерка.

Станом на 11 березня середні ціни на пальне в Україні становили: бензин A-95+ – 37,10 грн за літр, A-95 – 35,47 грн за літр, A-92 – 34,58 грн за літр, дизпаливо – 34,65 грн за літр, автогаз – 18,83 грн за літр.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів