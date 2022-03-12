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Українські прикордонники затримали чоловіка, якого «комісували» через важкі пологи

Наталя Дуляба

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З України в Молдову прикордонники не випустили чоловіка, у документах якого було вказано, що його комісували через вагітність. Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби України у Facebook.

53-річний чоловік із Луганщини прибув у пункт пропуску «Могилів-Подільський». Для того, щоб перебратися в Молдову, він пред’явив документ, який засвідчував зняття з військового обліку у 2009 році.

Втім причина датована лише минулим роком і, як з’ясувалось, нею стали важкі пологи.

«У документі значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст.73 наказу Міністерства Оборони України №402 від 14.08.2008 року «Вагітність, пологи та післяпологовий період, їхні наслідки» з позначкою «а» – з ускладненим перебігом», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали і передали поліцейським, які мають встановити, чи це справді такий неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке чинне законодавство України передбачає до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, через війну, яку почала Росія, в Україні заборонили виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Нещодавно на кордоні з Польщею також затримали чоловіка призовного віку, який намагався виїхати з України, переодягнувшись у жінку.

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