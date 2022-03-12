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Тетяна Овчаренко: «Українці у Варшаві, підіймайтеся!»

Оксана Попович

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Співзасновниця девелоперської компанії «Моя країна», волонтерка Тетяна Овчаренко про акцію протесту, направлену проти білоруських фур, які везуть з Німеччини через Польщу допомогу країні-агресору:

«Сьогодні об 11:00 біля Канцелярії ради міністрів Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa відбудеться акція протесту із закликом «Припинити потік білоруських фур, які їдуть з Німеччини через Польщу на Росію попри санкції ЄС».

Мирослав Загорський виявив канал, яким маса фур везе кацапам їжу, ліки, деталі машин. Жратва і ліки для убивць, залізо для машин, якими душать наших людей.

«Знаю Мирослава багато років як совісну ініціативну людину з твердою українською позицією. Не провокація! Не дії з метою посіяти розбрат між країнами. Підтримаймо! Бо картинки із закливом закрити небо до організації за 2000 км від Києва – це добре. Але присутність із закликом закрити ворожий канал – дієвіше», – пише моя колега Ira Lysak.

Для того, щоб ворожа мацкальська агентура не використала картинку, бажано мати плакати типу «російське вбиває», «stop фурам, що везуть смерть»…

Українці, вставайте і допомагайте Україні боротися! Бо не буде куди вертатися! Військові роблять свою роботу, а ми давайте зробимо так, щоб кацапи були відрізані від всього світу за свої злочини!»

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