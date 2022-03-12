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Російські морпіхи з окупованого Криму відмовились воювати проти України

Андрій Котенський

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До 80 морських піхотинців після висадки на Херсонщині відмовились брати участь у бойових діях проти України, пише Українська правда.

За попередніми даними, щонайменше 80 морських піхотинців відмовилися брати участь у бойових діях військ РФ проти Збройних Сил України після того, як їх висадили на Херсонщині.

Буцімто, їхнє командування повідомило, що їх везуть на військові навчання, але після висадки в Херсонській області вони зрозуміли, що мають іти в бій із ЗСУ. Частина особового складу загинула від мінометного вогню українських захисників.

Їх нібито повернули на територію Криму, де вони підписали рапорти про відмову в участі у війні. Серед них були строковики, які встигли прослужити у війську не більше кількох місяців та навіть не склали присягу.

Контрактників усе одно примусили до участі в бойових діях, попри наявність рапорту про відмову.

Строковиків намагалися залякати співробітники військової прокуратури погрозами щодо порушення кримінальних справ. Однак після виступу Путіна перед російськими жінками, що строковиків не залучатимуть до війни в Україні, співробітники прокуратури припинили тиск.

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