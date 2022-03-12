Росіяни обстріляли онколікарню у Миколаєві

У п’ятницю ввечері, 11 березня, російські військові обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Максим Безносенко.

«Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області», – написав він.

За словами посадовця, великої шкоди будівлі окупанти не завдали. Загиблих, за попередніми даними, немає.

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