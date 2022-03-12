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Путін кинув воювати в Україну новобранців та «альтернативників», – СБУ

Наталя Дуляба

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Режим Путіна відправив воювати в Україну навіть новобранців та «альтернативників» – призовників, яких замість строкової служби залучають на суспільні роботи. Про це йдеться у свідченні чергового полоненого з Росії, яке у Facebook опублікувала Служба безпеки України.

На відео – російський полонений, якого лише місяць як призвали в армію. Чоловік розповідає, що підрозділ, який відправили в Україну, сформували з «альтернативників», яких не мали задіювати для військових операцій чи навіть відряджень. При цьому армієць вважає, що їхнє завдання полягало у відволіканні уваги ЗСУ, аби в той час працювали інші російські військові.

«Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу», – сказав полонений.

Також окупант каже, що не сподівається на порятунок, бо «РФ навіть трупи солдат не забирає».

«За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим», – зауважив він.

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