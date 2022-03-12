Полонених російських солдат так багато, що потрібна спеціальна структура, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що полонених в Україні російських солдат настільки багато, що для того, аби ними займатись, утворили спеціальну структуру. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість поранених окупантів у рази більша, вона сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції», – сказав глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що російські окупанти ще можуть врятуватись, для цього їм потрібно просто скласти зброю.

Також президент закликав матерів із РФ не відпускати своїх синів воювати в Україну, навіть якщо військове керівництво називає це будь-якими навчаннями.

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