Погрожували розстрілом: на Миколаївщині росіяни не випустили вагітну у пологовий

Мешканці Миколаївської області довелося народжувати свого малюка удома, бо російські окупанти не випустили її в пологовий, погрожуючи розстрілом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

У селі Кандибине на Миколаївщині російські окупанти, погрожуючи розстрілом, заборонили жінці в пологах доїхати до лікарні. Життя роділлі і її ще ненародженого малюка опинилось під подвійною загрозою, втім чиновники місцевого управління охорони здоров’я організували успішний онлайн-супровід пологів.

«Наші колеги, звичайні чиновники з обласного і міського управлінь охорони здоров’я, дуже швидко організували телемедичний відеозв’язок між медичною сестрою Тетяною Павловою з 1-го пологового будинку Миколаєва, яка якраз мешкає у цьому селі, та Людмилою Чиняковою – міським акушер-гінекологом. Завдяки допомозі такої воєнної телемедицини народився класнючий малюк Матвій», – написала Ірина Микичак.

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