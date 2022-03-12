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На Львівщині збільшать посівну площу на понад тисячу гектарів

Оксана Попович

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Цьогоріч аграрії Львівської області хочуть збільшити посівну площу до 707 тисяч гектарів. Додатково використовуватимуть ділянки, які дотепер розліснили. Про це інформують в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОВА.

Відтак ярі культури планують посіяти на площі 440 тисяч гектарів. Це на 5 тисяч гектарів більше, аніж торік. Тож потребуватиме більше ресурсів.

Втім структура посівних площ буде залежати від постачання імпортних ресурсів. Якщо буде нестача імпортного насіння, аграрії засіватимуть ті культури, насіння яких мають в запасах.

Водночас озимі зернові культури цьогорічного урожаю на площі 177,6 тисяч гектарів перезимували без загибелі. Це на 2% більше, ніж минулого року. Наразі аграрії доглядають за посівами озимих, зокрема підживлюють азотними добривами.

Варто зазначити, що Міністерство аграрної політики та продовольства України створило платформу, на якій просить аграріїв розповісти про готовність господарств до посівної-2022 та які матеріально-технічні засоби необхідні для її проведення. Зібрану інформацію врахують при розподілі ресурсів, які надходитимуть в Україну.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри війну на всій території, де це можливо, потрібно забезпечити повноцінну посівну кампанію.

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