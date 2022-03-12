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Кіберполіція створила сайт для російських і білоруських військових, які не хочуть воювати проти України

Наталя Дуляба

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Кіберполіція разом із волонтерами розробила спеціальний сайт для військових з Росії і Білорусі, які не хочуть йти на війну проти України. Про це йдеться на сторінці Національної поліції у Facebook.

На ресурсі defenceua військові РФ і Білорусі можуть знайти контакти українських урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовослужбовцям країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ.

Також розроблений портал містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації. А окремий розділ сайту «твоя кібербезпека» стане у нагоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

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