Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах із РФ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах України з РФ задля припинення війни і як посередник, і як країна для перемовин. Про це він сказав 12 березня під час спілкування з іноземними ЗМІ, пише Укрінформ.

«Що стосується Ізраїлю і посередництва прем’єр-міністра Нафталі Беннета, ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого. Але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль, насамперед, тому що Ізраїль має багато історій і паралелей з Україною», – сказав президент.

Він зауважив, що в Ізраїлі нині проживає чимало вихідців з України, Росії, Білорусі, багато українськомовних і російськомовних людей. І вихідці з нашого регіону, за його словами, мають чималий вплив на уряд Ізраїлю. «Частина з них точно підтримує Україну, а частина, звісно, під впливом російськомовного телебачення чи з інших причин може підтримувати і Росію», – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що одна із засновників держави Ізраїль Голда Меїр народилась і виросла саме у Києві.

«Тому дуже непогано з історичної точки зору мати таке посередництво», – сказав глава держави.

Водночас він вважає, що Ізраїль міг би бути і тією країною, де можна провести перемовини України з Росією.

«Сьогодні неправильно і неконструктивно проводити зустріч лідерів у Росії, Україні чи білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею, і особливо Єрусалим? Так, я вважаю, що так», – підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас президент висловив переконання, що Ізраїль однозначно має бути також серед держав-підписантів нового договору про гарантії безпеки України. «Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України і які країни мають там бути, то чи вважаю я, що серед таких країн має бути Ізраїль? Однозначно, так», – сказав він.

Говорячи про перемовини Беннета з главою РФ Путіним, Зеленський сказав, що не може про це нічого сказати. «Про деталі переговорів повинен сказати пан Беннет сам, коли комунікуватиме зі своїм суспільством, тому що я не маю права цього робити», – зазначив президент.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що його країна і надалі намагатиметься бути посередником між Росією та Україною, навіть якщо успіх здається малоймовірним.

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