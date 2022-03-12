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Громадам, які приймають переселенців, дадуть компенсацію на оплату комуналки

Наталя Дуляба

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Місцевим громадам, які приймають внутрішньо переміщених українців із постраждалих від бойових дій районів, перерахують із держбюджету компенсацію на оплату комунальних послуг. Про це 12 березня у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Для підтримки тих українських громад, які приймають наших переселенців із районів бойових дій уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей», – розповів він.

За словами президента, такі компенсації з держбюджету отримають громади щонайменше десятьох областей, аби українці, що втекли від війни, були забезпечені всім необхідним.

Крім того, Кабмін розробив інструменти для стабілізації цін на пальне в Україні.

«Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати дуже швидко, терміново, а й із розрахунку на потреби всіх наших громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними», – наголосив Володимир Зеленський.

Це рішення має невідкладно підтримати й Верховна Рада України.

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